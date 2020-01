Stiri pe aceeasi tema

- Franta, Marea Britanie si Germania au facut apel duminica impreuna la Iran sa revina la „respectarea deplina” a obligatiilor sale din acordul nuclear, pe care Teheranul a inceput sa il puna sub semnul intrebarii in contextul tensiunilor cu SUA.

- A ameninta Irakul cu impunerea de sanctiuni nu ajuta foarte mult, a declarat luni ministrul de externe german Heiko Maas, dupa ce presedintele american Donald Trump a avertizat ca Bagdadul ar putea fi vizat de sanctiuni ''fara precedent'' daca fortele SUA ar fi nevoite sa paraseasca…

- 'In primele minute ale zilei de joi, s-a procedat la injectia de gaz (de uraniu in centrifuge si la pornirea) producerii si colectarii de uraniu imbogatit (...) in instalatiile de la Fordo', afirma OIEA in comunicatul sau. Textul precizeaza ca 'toate aceste activitati au fost realizate sub…

- Operatiune Potrivit surselor, care au dorit sa li se pastreze anonimatul, operatiunea a avut loc spre sfarsitul lui septembrie si a vizat capacitatea Teheranului de a raspandi "propaganda". Unul dintre oficiali a mentionat ca atacul informatic american a afectat echipamente de hardware, fara a da…

