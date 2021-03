Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Elena Udrea a fost condamnata, marti, de Curtea de Apel Bucuresti la 8 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de instigare la luare de mita si spalare a banilor in dosarul privind finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu la alegerile prezidentiale din…

- Procurorul din procesul fostului premier francez Edouard Balladur privind acuzatiile de finantare ilegala a campaniei electorale a cerut marti o sentinta de un an cu suspendare si o amenda de 50.000 de euro, relateaza dpa. Balladur, care este in varsta de 91 de ani, a fost prim-ministru…

- Fostul premier francez Edouard Balladur (1993-1995) s-a prezentat marti in fata justitiei, fiind suspectat de finantare secreta a campaniei sale prezidentiale din 1995, unul dintre dosarele cazului Karachi, relateaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Procesul sau s-a deschis marti dupa-amiaza…

- Fostul premier francez Edouard Balladur (1993-1995) s-a prezentat marti in fata justitiei, fiind suspectat de finantare secreta a campaniei sale prezidentiale din 1995, unul dintre dosarele cazului Karachi, relateaza AFP si dpa. Procesul sau s-a deschis marti dupa-amiaza in fata Curtii de Justitie a…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost achitat, luni, de Curtea de Apel Constanta intr-un dosar in care a fost judecat pentru ca ar fi vandut la un pret subevaluat mai multe terenuri din Mamaia. Pe fond, Tribunalul Constanta l-a condamnat pe Mazare in acest dosar, in 2018, la 6 ani si 6 luni…

- Directorul general al combinatului siderurgic Liberty Galați, Bogdan Grecu, este acuzat de DNA pentru dare de mita si delapidare, in dosarul fostului ministru al Mediului, Costel Alexe, informeaza G4media. Bogdan Grecu este acuzat ca i-ar fi dat mita fostului ministru 22 de tone de tabla in valoare…

- Dupa ani de zile in care si-a format o practica de a urmari penal persoane mituite, dar sa-i ierte pe mituitori (ascunsi sub calitatea de denuntatori), DNA schimba foaia si il ia in vizor si pe presupusul mituitor al fostului ministru Costel Alexe. DNA a anunțat joi ca a inceput urmarirea…

- Ungaria a fost condamnata joi de justitia europeana pentru ca a incalcat dreptul la azil prin crearea de "zone de tranzit", o noua sanctiune impotriva politicii controversate privind migratia a premierului ungar Viktor Orban, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Curtea de Justitie a UE (CJUE)…