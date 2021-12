Franta flexibilizeaza restrictiile de calatorie ''pentru sarbatorile de final de an'' pentru britanicii care doresc sa tranziteze Hexagonul pentru a se intoarce in tarile lor de resedinta europene, a anuntat Ministerul de Interne francez, in contextul in care restrictiile franceze legate de COVID-19 suscita confuzie in Regatul Unit, transmite AFP.

