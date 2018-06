Stiri pe aceeasi tema

- Atac terorist Franța. O femeie a fost arestata duminica in orasul La Seyne-sur-mer, in sudul Frantei, dupa ce a ranit cu un cutter doua persoane la casa unui supermarket in timp ce striga “Allah Akbar!”, a anuntat procurorul din Toulon, relateaza AFP. Un client al magazinului a fost agresat de femeie,…

- Un barbat a agresat cu cutitul mai multe persoane sambata seara in Arondismentul 2 al capitalei Frantei, Paris, informeaza europe1.fr. Agresorul a fost impuscat de politie. Atacatorul, strigand "Allah Akbar", a ranit grav doua persoane. Surse apropiate dosarului au anuntat ca s-au inregistrat…

- Doua persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit, joi, in vestul Frantei, anunta autoritatile regionale, citate de site-ul 20Minutes.fr. Elicopterul s-a prabusit in apropierea localitatii Lussac, in regiunea Gironde (vestul Frantei). Cele doua persoane aflate la bordul…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 13:56 Rezervistul impușcat este in stare stabila Rezervistul care a fost impușcat de atacator, inainte…