Niciun dispozitiv exploziv nu a fost gasit la bordul unui avion al companiei Air France, care venea din Ciad, a declarat joi ministrul de interne francez Gerald Darmanin in urma unor perchezitii efectuate in avion pe aeroportul Charles de Gaulle, relateaza AFP. ''Incheierea interventiei'', a adaugat ministrul pe contul sau de Twitter. Toti pasagerii din avion au fost verificati, avionul a fost perchezitionat la sosirea sa pe Roissy in jurul orei 16:00 si o celula interministeriala de criza a fost deschisa dupa o alerta cu bomba in timpul acestui zbor. Cei 52 de pasageri ai acestui…