Lidera extremei drepte franceze, Marine le Pen, va incerca sambata si duminica sa-si remobilizeze sustinatorii, dupa un esec la alegerile regionale si inainte cu noua luni inaintea alegerilor prezidentiale de anul viitor, transmite AFP. Partidul sau, Adunarea Nationala (RN), nu a obtinut victoria in nicio regiune in alegerile de la finalul saptamanii trecute, scrutin la care Marine Le Pen spera sa cucereasca teritorii pentru a avea o lampa de lansare in perspectiva prezidentialelor din aprilie 2022. Congresul RN din acest weekend ar urma sa aduca anumite clarificari cerute de militantii partidului.…