In urma unei investigații foarte indelungate, Direcția Generala de Securitate Interna (DGSI) a anunțat ca pe teritoriul Franței a avut loc „o operațiune clandestina desfașurata de serviciile ruse de informații pe teritoriul nostru”, a precizat Ministerul de Externe intr-un comunicat, fara a da detalii, scrie Reuters.„Șase agenți ruși care opereaza sub acoperire diplomatica și ale caror activitați s-au dovedit contrare intereselor noastre naționale au fost declarați persona non grata”, a relatat ministerul.