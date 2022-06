Franța: Explicațiile înfricoșătoare ale unui adolescent care și-a înjunghiat iubita Joris, un baiat de 14 ani, este acuzat ca a injunghiat o adolescenta de 13 ani, in localitatea Clesse (Franța). Adolescentul a explicat ca a comis aceasta crima pentru a cunoaște senzația de a ucide. Sunt primele informații transmise de BFMTV. Aceste explicații infricoșatoare evident trebuie judecate ca venind din partea unui tanar suspect, care va fi expertizat psihiatric. Dupa cateva ore de la descoperirea cadavrului tinerei Emma pe strazile acestei localitați din Saone-et-Loire, tanarul a fost plasat in custodia poliției și audiat de jandarmii de la secția de cercetari din Dijon. La finalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de vineri, 13, a fost una cu ghinion pentru un barbat din Ghimpați, județul Giurgiu; acesta a fost injunghiat de concubina sa. Femeia a fost arestata preventiv, pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Vineri, in jurul orei 11, polițiștii Secției nr. 4 de Politie Rurala Ghimpați erau…

- Cristiano Ronaldo a anunțat pe rețelele sociale decesul unuia dintre gemenii pe care iubita sa, Georgina Rodriguez, i-a nascut. Cristiano Ronaldo a anunțat printr-un mesaj postat pe Twitter ca unul dintre gemeni, baiatul, pe care tocmai il nascuse Georgina, a decedat imediat dupa naștere. Lusitanul…

- Liderii Uniunii Europene au inceput sa lucreze la un proiect legislativ care va impune un embargo treptat pe importul de petrol din Rusia, potrivit New York Times. Publicația americana noteaza ca liderii blocului comunitar urmaresc sa copieze cumva strategia prin care renunța și la carbunele rusesc.…

- Șeicii de la PSG sunt foarte dezamagiți de achiziția superstarului brazilian Neymar, care i-a costat, pana acum, peste 400 de milioane de euro. Momentan, ei nu vad nicio cale de ieșire din situația creata. Se spune ca șeicii de la PSG și-au pierdut increderea ca brazilianul o poate duce pe PSG la un…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat vineri, la inceputul ședinței de guvern, ca va fi adoptata OUG pentru implementarea radarului marfurilor. Reglementam prin OUG modul in care implementam acea masura care face parte din pachetul asumat la nivelul Guvernului pentru modernizarea și digitalizarea relației…

- David și Victoria Beckham au avut parte de un episod traumatizant. Un hoț a reușit sa intre, prin efracție, in locuința lor din cartierul londonez Holland Park. Conacul familiei Beckham din Holland Park valoreaza aproximativ 41 de milioane de lire sterline. Incidentul s-a petrecut in luna februarie,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a asigurat Ucraina de sprijinul țarilor G7 in lupta contra Rusiei. „Continuam sa furnizam Ucrainei arme defensive și letale”, a declarat Macon dupa Summitul NATO și G7 de la Bruxelles, potrivit AFP. Macron susține ca sancțiunile luate impotriva Moscovei au cu adevarat…

- Gripa aviara se raspandește in Franța, unde numai in ultimele patru luni au fost sacrificate 10 milioane pasari, un numar semnificativ mai mare decat cel din anii precedenti, a anuntat Ministerul francez al Agriculturii, informeaza AFP. Primele cazuri de gripa aviara au fost semnalate in nordul Frantei,…