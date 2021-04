Franța experimentează cu viitorul său "permis de sănătate" Franța își începe experimentele cu un &"permis de sanatate&" care ar putea prefigura dispozitivul preconizat la sfârșitul lunii iunie de catre Bruxelles pentru a certifica rezultatele testelor și a vaccinarii anti-Covid și pentru a &"facilita&" calatoriile în interiorul UE, potrivit AFP.

Aplicația mobila TousAntiCovid, deja descarcata de aproape 15 milioane de persoane din Franța, va fi actualizata de luni seara pentru a include un &"notebook&" pentru a stoca dovada unui rezultat valid (și negativ) al testului, fie ca este antigenic sau PCR.

Aplicația va face posibila… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

