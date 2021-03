Un numar de 450 de soldati francezi au efectuat sambata un "exercitiu fara precedent de antiterorism" in largul insulei Creta pentru a transmite mesajul ca "Marea Mediterana nu va fi niciodata un spatiu al anarhiei", a dezvaluit miercuri ministrul francez al apararii Florence Parly, in contextul tensiunilor maritime cu Turcia, transmite AFP.



Ignorand avertismentele europene, Turcia a organizat in ultimele luni mai multe misiuni de explorare a zacamintelor de gaze in apele Mediteranei de Est, pe care Atena le considera ca fiind sub suveranitatea sa ceea ce a provocat o criza diplomatica…