- Franta este pregatita pentru eventualitatea ca perioada de tranzitie post-Brexit sa depaseasca anul 2020 daca va fi necesar sa se negocieze acordul asupra viitoarei relatii dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE), a declarat marti secretarul de stat francez pentru afaceri europene, informeaza…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a promis marti, in mesajul sau Anul Nou, sa pastreze o "relatie solida" intre Franta si Regatul Unit dupa Brexit, noteaza AFP. Emmanuel Macron a lansat un apel la edificarea "unei Europe suverane in domeniul apararii, securitatii, climei, digital",…

- Victoria clara a premierului Boris Johnson in alegerile legislative britanice, anuntata de sondajele efectuate la iesirea de la urne, ar trebui sa permita o ''clarificare'' privind Brexitul, a afirmat vineri secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Amelie de Montchalin, relateaza…

- Noul președinte al Consiliului European, fostul prim-ministru belgian Charles Michel, va reprezenta interesele britanice la summitul de joi și vineri, a anunțat un purtator de cuvânt britanic la Bruxelles, potrivit Le Vif, citat de Rador.Summitul va începe în ziua scrutinului din…

- Regatul Unit trebuie sa numeasca un comisar european in viitoarea echipa condusa de germanca Ursula von der Leyen, chiar daca Brexit-ul este programat pentru 31 ianuarie 2020, a declarat miercuri secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Amelie de Montchalin,

- Bruxellesul a cerut din nou marti Londrei sa numeasca un candidat britanic pentru un post de comisar in viitoarea echipa condusa de germana Ursula von der Leyen, sperand la un raspuns "pana la sfarsitul saptamanii", relateaza AFP, citeaza Agerpres. "Timpul preseaza si de aceea presedinta (Comisiei…

- Ambasadorii urmeaza sa se reuneasca luni, la ora 10.00 (09.00 GMT), cu trei zile inainte de data de 31 octombrie prevazuta pentru divort. Potrivit surselor citate, propunerea care va fi discutata prevede o amanare a Brexitului cu trei luni, pana la 31 ianuarie 2020, dar cu posibilitatea ca…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 14,5% in septembrie, la 1,24 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), citeaza Agerpres.…