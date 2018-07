Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Frantei a castigat al doilea sau titlu mondial, dupa ce a invins echipa Croatiei cu scorul de 4-2 (2-1), duminica, pe Stadionul Lujniki din Moscova, in finala Cupei Mondiale de fotbal 2018, din Rusia. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)

- Echipa naționala a Franței este noua campioana mondiala la fotbal, dupa ce s-a impus duminica seara, cu 4-2, in ultimul act al turneului final gazduit de Rusia, in fața reprezentantivei Croației. Gruparea din Hexagon a deschis scorul grație unui autogol, ...

- Finala Cupei Mondiale 2018, care va decide campioana lumii, partida ce se disputa intre Franta si Croatia, este programata duminica, de la ora 18.00, pe Stadionul Lujniki din Moscova. "Cocosii" sunt in finala mondiala dupa 12 ani, in timp ce croatii sunt pentru prima data intr-o astfel de finala.A…

- Finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia opune, duminica, de la ora 18,00 (ora Romaniei), pe Stadionul Lujniki din Moscova (TVR 1, TVR HD), echipele Frantei, campioana mondiala in 1998, si Croatiei, care deja a reusit cea mai mare perfomanta din...

- Finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia opune, duminica, de la ora 18,00 (ora Romaniei), pe Stadionul Lujniki din Moscova (TVR 1, TVR HD), echipele Frantei, campioana mondiala in 1998, si Croatiei, care deja a reusit cea mai mare perfomanta din scurta sa istorie. Franta, care va juca a treia sa finala,…

- Campionatul spaniol La Liga furnizeaza cei mai multi jucatori in finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, care va opune echipele Frantei si Croatiei, detronand Premier League, care domina la acest capitol inainte de semifinale, relateaza EFE. La Liga are 10 jucatori in finala programata…

- CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018. Confruntarea dintre echipele Frantei si Belgiei, care va avea loc marti, de la ora 21,00 (ora Romaniei), pe stadionul din Sankt Petersburg, in semifinalele Cupei Mondiale de...

- Reprezentativa de fotbal a Frantei a invins formatia Italiei cu scorul de 3-1 (2-1), vineri, la Nisa, intr-o partida de pregatire pentru ''Les Bleus'' in vederea participarii la Cupa Mondiala din Rusia (14 iunie - 15 iulie). La patru zile dupa ce echipa lui Didier Deschamps…