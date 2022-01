Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ”a promis” vineri Occidentului „cele mai grave consecințe” daca va continua sa ignore „preocuparile sale legitime” cu privire la întarirea militara a Statelor Unite și a NATO la granițele cu Ucraina și Rusia, potrivit AFP.„Acest lucru poate fi…

- Blinken incearca in acest turneu sa convinga aliatii europeni ai SUA sa se ralieze unui raspuns mai dur impotriva Moscovei si sa sustina Ucraina in eventualitatea unui atac rusesc, relateaza Agerpre, care citeaza Wall Street Journal (WSJ). Demersul secretarului de stat al SUA este insa ingreunat de…

- Ucraina crede ca un grup de hackeri care au legatura cu serviciile secrete din Belarus a efectuat un atac cibernetic care a lovit site-urile web ale guvernului ucrainean saptamana aceasta, a declarat un inalt oficial de securitate ucrainean, potrivit Reuters. Serhiy Demedyuk, secretar adjunct al Consiliului…

- La randul sau, agenția Reuters citeaza un oficial cu rang inalt din administrația americana care a declarat ca Statele Unite si aliatii lor sunt gata sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de…

- Zelenski nu a dat vreun detaliu cu privire la cum și cand ar putea fi ținut referendumul, dar a spus ca este una dintre opțiunile de a reinvia un proces de pace blocat in estul Ucrainei și de a pune capat conflictului cu Rusia vecina.In ultimele saptamani, Ucraina s-a straduit sa consolideze sprijinul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va discuta „in urmatoarele zile” cu omologii sai ucrainean, Volodimir Zelenski, si rus, Vladimir Putin, dupa un summit virtual intre liderul de la Kremlin si Joe Biden, pentru a evita o escaladare militara in Ucraina, a anuntat marti Palatul Elysee, noteaza AFP.…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

- Rusia nu are de gând sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sâmbata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmit Reuters și news.ro. Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un…