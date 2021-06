Franţa este marea favorită la câştigarea EURO 2020. Cine a făcut „profeția” Franta „este o nationala completa” si marea favorita la castigarea EURO 2020, turneu care va incepe vineri, a declarat, pentru Il Giornale, Michel Platini, fostul mare fotbalist al reprezentativei cocosului galic. „Este o nationala completa in toate compartimentele. Opt atacanti de asemenea nivel la dispozitia selectionerului este ceva ce nu s-a mai vazut pana acum”, a spus Platini despre echipa antrenata de Didier Deschamps. „Imi place Belgia, Italia mi se pare si ea interesanta, apoi Anglia. Surprize? Nu pot prevedea nimic, dar stiu ca fotbalisti ca Mbappe, Ronaldo, Hazard pot schimba singuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decalat cu un an din cauza crizei sanitare, Campionatul European 2020 asteapta primul fluier. Cea de-a 16-a editie a turneului final va debuta vineri, 11 iunie, pe „Stadio Olimpico“ din Roma, mai exact, cu meciul dintre Turcia si Italia. CE se va incheia pe 11 iulie, finala fiind programata pe stadionul…

- Delegația Macedoniei de Nord a ajuns marți, 8 iunie, la București, in vederea Euro 2020, relateaza Gazeta Sporturilor. Pandev și compania au și efectuat primul antrenament pe noul stadion Steaua și va susține primul meci duminica, 13 iunie, contra Austriei, pe Arena Naționala. Macedonia de Nord face…

- Campionatul European de fotbal 2020 se va desfașura in aceasta vara, in perioada 11 iunie- 11 iulie 2021, dupa ce a fost aminat in 2020 din cauza pandemiei de coronavirus. Cind incep meciurile EURO 2020 Cele 11 orase gazda ale EURO 2020 sint Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca),…

- Campionatul European de fotbal 2020 este gata sa inceapa. Marele eveniment, editie aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfasura in perioada 11 iunie – 11 iulie 2021. Cele 11 orașe-gazda ale turneului sunt: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga…

- Mircea Lucescu, 75 de ani, antrenorul echipei Dinamo Kiev, va trebui sa ii convinga pe suporterii romani sa susțina naționala Ucrainei la cele doua meciuri pe care le va disputa la București, in cadrul grupei C a turneului final EURO 2020, relateaza PRO TV , care citeaza presa ucraineana. Reprezentativa…

- EURO 2020, ediția care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European, incepe pe 11 iunie și se termina peste o luna, in 11 orașe gazda: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda),…

- „Prezenta suporterilor este vitala pentru sport in general. Vom avea 12.300 de spectatori. Federatia Romana de Fotbal a facut o propunere catre Ministerul Sanatatii sa ducem aceasta capacitate la 50% din stadion. Urmeaza ca pana pe data de 28 aprilie sa instiintam UEFA de decizia pe care am luat-o.…

- ​Opt orase-gazda la EURO 2020, printre care Bucurestiul, s-au angajat sa primeasca spectatori, ceea ce lasa în suspans soarta oraselor Munchen, Roma, Bilbao si Dublin, a anuntat vineri Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA), potrivit AFP.Cele patru orase ramase "au pâna la 19 aprilie…