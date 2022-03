Stiri pe aceeasi tema

- Parisul este pregatit sa slabeasca treptat controlul asupra Corsicai, intr-un proces care ar putea duce chiar la un statut de autonomie pentru insula, a afirmat ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, citat de un ziar corsican, relateaza miercuri Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova a purtat o discuție ampla cu Emmanuel Macron, președintele Franței, despre situația curenta din Ucraina, situație care, mai mult, mai puțin, afecteaza intreaga regiune și chiar intreaga Europa. Macron a dat asigurari ca Franța este alaturi de Moldova și de…

- O explozie puternica s-a produs luni pe o artera principala din Saint-Laurent-de-la-Salanque in sudul Frantei, declansand un incendiu in imobilele cu doua etaje aflate la marginea soselei. Cel putin 7 oameni au murit, potrivit ministrului de interne Gerald Darmanin, citat de BFMTV si Reuters. Incidentul…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos a declarat marti, 25 ianuarie, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca Romania poate intra chiar in aceasta primavara in spațiul Schengen, alaturi de Croatia, care este deja confirmata. „Nu ne-am batut cu mana in piept, dar cand Franta a pregatit presedintia semestriala…

- Marea Adunare a Franței a adoptat proiectul de lege care transforma pasaportul sanitar in pasaport de vaccinare. vine dupa trei zile de dezbateri tumultoase, alimentate de afirmatiile controversate ale presedintelui francez Emmanuel Macron, care si-a declarat intentia de a-i „scoate din sarite” pe cei…

- Avocatul lui Brigitte Macron a anunțat miercuri ca soția președintelui Franței a decis sa deschida o acțiune in justiție impotriva celor care au raspandit zvonurile ca s-ar fi nascut barbat și este o persoana transgender, relateaza Reuters, potrivit Agerpres . Totul a inceput in toamna, atunci cand…