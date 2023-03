Stiri pe aceeasi tema

- Senatul francez a adoptat sambata, dupa zece zile de dezbateri aprinse, contestata reforma a pensiilor. Dupa Senat, legea va merge la Adunarea Naționala. Președintele Emmanuel Macron a amenințat ca este dispus sa adopte reforma fara votul parlamentului. Creste varsta de pensionare la 64 ani Un vot crucial…

- Dupa protestele de marti, Franta a fost astazi paralizata de grevele din transporturi si energie. Din aceasta cauza traficul feroviar si naval a fost dat peste cap cu efecte si in circulatia din tarile vecine.

- Grevele la nivel național din Franța impotriva planurilor de reforma a pensiilor ale președintelui Emmanuel Macron au adus perturbari pe scara larga in serviciile de trenuri, livrarile de combustibil, profesorii și-au parasit locul de munca și chiar colectorii de gunoi, in a șasea zi de proteste. Șeful…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a pronuntat marti in apararea reformei pensiilor, care a suscitat ostilitate atat la nivelul societatii, care a iesit in strada, cat si in parlament, in primul sau contact cu cetatenii de la lansarea proiectului la inceputul acestui an,

- Noi manifestații au avut loc sambata la Paris, unde sute de mii de persoane au ieșit in strada pentru a mentine presiunea asupra guvernului in legatura cu planurile de reforma privind pensiile, care includ si masura cresterii varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, relateaza Reuters.

- Parizienii sunt in strada și marșaluiesc impotriva planurilor de reforma a pensiilor din Franța, planuri inițiate de președintele Macron. Muncitorii aflați in greva au intrerupt livrarile la rafinariile franceze, transportul public și școlile, marți (31 ianuarie), intr-a doua zi de proteste la nivel…

- Sezonul turistic de iarna e pus in pericol, in Franța, de greva angajaților din stațiunile de schi. Este una dintre acțiunile de protest fața de proiectul de reforma a pensiilor care prevede creșterea varstei de incetare a activitații și majorarea stagiului de cotizare.

- Amplele proteste prevazute sa aiba loc joi in Franta impotriva proiectului de reforma a pensiilor trebuie sa ramana pasnice, a atentionat luni liderul celui mai mare sindicat, CFDGT, in perspectiva grevelor si manifestatiilor programate si care ar putea perturba activitatile