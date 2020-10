Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe azer Ceyhun Bayramov se deplaseaza joi la Geneva pentru o intrevedere cu mediatorul international in conflictul din Nagorno-Karabah, dar nu va avea loc nicio intalnire cu reprezentanti ai Armeniei, relateaza AFP. ''Obiectivul vizitei este de a-i intalni pe copresedintii Grupului…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat telefonic vineri cu premierul armean, Nikol Pashinyan, si cu presedintele azer, Ilham Aliev, pe care i-a indemnat din nou sa declare incetarea focului in Nagorno-Karabah, a informat Palatul Elysee, noteaza AFP potrivit Agerpres. In contextul in care…

- Ministerul de Externe armean a anuntat vineri ca este pregatit sa se implice alaturi de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) pentru restabilirea unei incetari a focului in Nagorno-Karabah, regiune in care de aproape o saptamana au loc confruntari armate cu Azerbaidjanul, transmite…

- Vladimir Putin, Emmanuel Macron si Donald Trump au publicat joi un text comun in care indeamna Armenia si Azerbaidjanul sa puna capat conflictului armat in enclava separatista azera Nagorno Karabah, in care armata azera se afla in prezent intr-o ofensiva impotriva acestei mici republici nerecunoscute…

- Intr-o declarație facuta la inceputul acestei saptamani, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Armeniei sa se retraga imediat din teritoriile ocupate in Azerbaidjan. În caz contrar, Ankara este disponibila sa vina în sprijinul Azerbaidjanului, transmite Reuters, citata…

- Presedintia Frantei a exprimat "regret", miercuri, ca liderii politici din Liban nu au respectat angajamentul politic de a forma rapid un nou guvern, in pofida gravei crizei economice si politice.Franta "regreta" ca liderii politici libanezi nu au respectat angajamentul asumat in timpul vizitei…