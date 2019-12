Presedintele francez Emmanuel Macron, in varsta de 42 de ani, a renuntat in avans la viitoarea pensie ce i se cuvine ca sef de stat, a anuntat sambata Palatul Elysee, in contextul in care Franta este cuprinsa de greve de mai bine de doua saptamani in semn de protest fata de intentia guvernului de a reforma sistemul de pensii, informeaza AFP. Macron, care a implinit 42 de ani pe 21 decembrie, si al carui prim mandat de presedinte se termina in 2022, a decis, de asemenea, sa nu faca parte, pe viitor, din Consiliul Constitutional francez. Fostii presedinti ai Frantei sunt membri de drept pe viata…