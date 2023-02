Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a pronuntat marti in apararea reformei pensiilor, care a suscitat ostilitate atat la nivelul societatii, care a iesit in strada, cat si in parlament, in primul sau contact cu cetatenii de la lansarea proiectului la inceputul acestui an, relateaza France Presse.

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a pronuntat marti in apararea reformei pensiilor, care a suscitat ostilitate atat la nivelul societatii, care a iesit in strada, cat si in parlament, in primul sau contact cu cetatenii de la lansarea proiectului la inceputul acestui an, relateaza France Presse.…

- Sute de mii de persoane au manifestat sambata in toata Franța pentru a menține presiunea asupra guvernului in legatura cu planurile sale de reforma a pensiilor, inclusiv o masura de creștere a varstei de pensionare de la 62 de ani la 64 de ani, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Franța și Germania vor sa intareasca flancul estic al UE și al NATO și vor organiza exerciții comune ale Brigazii franco-germane in Lituania și Romania, au transmis Emmanuel Macron și Olaf Scholz intr-o declarație comuna. Președintele francez și cancelarul german s-au intalnit duminica, la Paris,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a dezvaluit vineri, 6 decembrie, un nou plan pentru a opri „criza fara sfarșit” din sistemul național de sanatate din Franța, care include revizuirea regimului de lucru pentru personalul spitalicesc in urmatoarele șase luni, reformarea finanțarii sistemului de sanatate…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, l-a anuntat miercuri pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zekenski, ca Franta va furniza armatei ucrainene tancuri usoare, afirma surse de la Palatul Elysee, citat de cotidianul Le Monde. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „El va aduce in special un omagiu la Monumentul eroilor din Kiev celor cazuti si se va intalni cu omologul sau ucrainean Oleksii Reznikov", a indicat aceeasi sursa, fara a oferi mai multe detalii despre program din motive de securitate.Aceasta va fi prima deplasare a ministrului francez al apararii…