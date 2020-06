Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a denuntat luni "jocul periculos" al Turciei in Libia, vazand in acesta o amenintare directa pentru regiune si pentru Europa, potrivit AFP."Consider astazi ca Turcia joaca in Libia un joc periculos si contravine tuturor angajamentelor sale asumate in…

- Guvernul libian de uniune nationala (GNA), cu sediul la Tripoli si recunoscut de ONU, a denuntat duminica drept "declaratie de razboi" amenintarile Egiptului de a interveni militar in conflictul din Libia vecina, informeaza AFP. Acest razboi al cuvintelor intervine in ajunul unei reuniuni ministeriale…

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, a avertizat sâmbata ca înaintarea fortelor Guvernului de uniune nationala (GNA), sprijinite de Ankara, spre orasul strategic Sirte, în Libia, ar putea conduce la o interventie directa a Egiptului, pe fondul tensiunilor cu Turcia, scrie Agerpres,…

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, a avertizat sambata ca inaintarea fortelor Guvernului de uniune nationala (GNA), sprijinite de Ankara, spre orasul strategic Sirte, in Libia, ar putea conduce la o interventie directa a Egiptului, pe fondul tensiunilor cu Turcia, noteaza AFP. Cu sustinerea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au convenit ”sa-si continue cooperarea stransa” in Libia, intr-o discutie la telefon, a anuntat presedintia turca, relateaza AFP potrivit news.ro.”Cei doi lideri au convenit sa-si continue cooperarea stransa in vederea…

- Situația din Libia "preocupa mult " Franța, care se teme ca Rusia și Turcia, care susține fiecare o tabara rivala, ar putea ajunge la o înțelegere "în condițiile lor" în detrimentul stabilitații Libiei, a afirmat miercuri președinția franceza, citata de AFP."Criza…

- Un elicopter grec in care se aflau ministrul Apararii, Nikos Panagiotopoulos, si seful Statului Major al armatei Greciei, generalul Konstantinos Floros a fost vizibil perturbat de avioane militare aparținand armatei turce. Incidentul aerian a fost, insa, negat de Turcia . Avioane militare elene au fost…

- Forțele militare conduse de Khalifa Haftar au lansat mai multe rachete catre capitala Libiei, Tripoli. Incidentul a avut loc pe data de 14 aprilie, rachetele avand o arie de acoperire foarte mare, lovind mai multe orașe pana in vest, scrie Thedefensepost . Ploile de rachete au cauzat explozii puternice…