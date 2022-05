Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a fost investit sambata la Palatul Elysee in functia de presedinte al Frantei pentru un nou mandat de cinci ani, cu cateva zile inainte de inceperea efectiva acestui al doilea mandat, transmite AFP.Dupa ce presedintele Consiliului Constitutional, Laurent Fabius, i a confirmat victoria…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va fi investit sambata, in cadrul unei ceremonii sobre, dar pline de simbolism, la Palatul Elysee, cu cateva zile inainte de inceperea celui de-al doilea mandat al sau, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Victoria lui Emmanuel Macron a fost primita cu multa ușurare de susținatorii sai, dar și de cancelariile europene. Dupa aflarea rezultatelor au fost explozii de bucurie in Franta pentru unii, iar pentru altii nemultumiri si proteste de strada.

- Președintele in funcție, Emmanuel Macron, a reușit sa se impuna in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale franceze in fața candidatei de extrema dreapta, Marine Le Pen, potrivit primelor estimari dupa inchiderea urnelor de vot, informeaza Digi24.ro .

- Francezii voteaza duminica in cadrul turului doi al alegerilor prezidențiale care vor decide daca președintele Emmanuel Macron, pro-UE, centrist, iși pastreaza postul sau este detronat de eurosceptica de extrema-dreapta Marine Le Pen, in ceea ce ar echivala cu un cutremur politic. Numeroase media franceze…

- Presedintele in functie, Emmanuel Macron, si candidata de extrema-dreapta Marine Le Pen s-au calificat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta, ce va avea loc pe 24 aprilie, conform primelor estimari ale sondajului Ifop la iesirea de la urne, informeaza Reuters. Citește și: Mama pilotului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca fortele ucrainene care apara portul strategic Mariupol, asediat de mai multe saptamani de trupele Moscovei, trebuie sa plece pentru ca civilii din oras sa poata primi ajutor, potrivit AFP. „Pentru a gasi o solutie la situatia umanitara dificila din…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a angajat joi sa intareasca suveranitatea Frantei daca va castiga un al doilea mandat de presedinte luna viitoare, pentru a carmui tara prin ceea ce el a numit o noua era de criza, cu o "revenire a tragediei in istorie", relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…