- Optimea de finala dintre Franța și Elveția (3-3 in timpul regulamentar, 4-5 la penalty-uri) a stabilit recordul de audiența pentru un meci de la Euro 2020, pe teritoriul Romaniei. Fanii fotbalului au avut luni o zi magica. S-au incalzit cu duelul dintre Croația și Spania, 3-3 la finalul primelor 90…

- Elveția e in sferturile de finala de la EURO 2020, dupa ce a eliminat Franța, campioana mondiala, la capatul unui meci incredibil: 3-3 in timpul regulamentar și 5-4 la loviturile de departajare. Elveția va juca in sferturile de finala cu Spania vineri, 2 iulie, de la ora 19:00. ...

- Pe Arena Naționala se joaca diseara, de la ora 22.00, cel mai asteptat meci dintre cele gazduite de noi la EURO 2020. Franta si Elvetia lupta pentru calificarea in sferturile de finala, in fata unui public numeros.

- Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, va fi prezent, luni seara, in tribunele Arenei Nationale din Bucuresti la meciul Franta - Elvetia din optimile de finala ale EURO 2020, a anuntat, duminica, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu. "Vreau sa confirm prezenta presedintelui…

- Campioana mondiala Franța a efectuat sambata un antrenament pe arena „Arcul de Triumf”, inaintea optimii de finala de la Euro 2020, contra Elveției. Optimea de finala dintre Franța și Elveția este programata luni, de la ora 22:00, pe Arena Naționala. Zeci de fani francezi au dorit sa asiste la primul…

- O eventuala eliminare a Portugaliei nu inseamna o motivatie suplimentara pentru Franta, a declarat marti selectionerul campioanei mondiale, Didier Deschamps, inaintea meciului de miercuri dintre cele doua echipe, de la Budapesta, din Grupa F de la EURO 2020, scrie presa din Hexagon. Franta,…

- Franța - Germania se joaca azi, de la 22:00, in cel mai așteptat meci de la EURO 2020 și in partida care inchide prima etapa din cadrul grupelor turneului final. Chiar daca francezii sunt gazde, confruntarea va avea loc la Munchen, pe stadionul lui Bayern. Franța n-a pierdut niciun meci in 2021, iar…