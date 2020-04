Stiri pe aceeasi tema

- ​Elevii din Franta cu varste intre 11 si 18 vor fi nevoiti sa poarte masti de protectie dupa redeschiderea scolilor, care este prevazuat incepand cu 11 mai. Redeschiderea scolilor se va face progresiv, si doar pe baza de voluntariat, dupa cum au anuntat autoritatile, citate de Agerpres. Ministrul Educatiei…

- Elevii cu varste cuprinse intre 11 si 18 ani din Franta ar trebui sa poarte masti faciale pentru a stopa raspandirea coronavirusului dupa reluarea cursurilor scolare din data de 11 mai, au precizat experti guvernamentali, potrivit DPA si Reuters.Comitetul stiintific guvernamental pe problema…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca dupa 15 mai toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatiile publice inchise si in transportul in comun, masura valabila pana anul viitor. Presedintele a subliniat ca nu vor fi prelungite restrictiile privind deplasarile individuale,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov recomanda purtarea unei masti in jurul nasului si a gurii in toate spatiile publice si mijloacele de transport in comun, dupa ce numarul cazurilor de COVID-19 raportate, luni, in judet a ajuns la 138.

- Franta isi propune sa creasca rapid productia interna de masti de protectie si de ventilatoare medicale pentru a raspunde necesitatilor urgente din spitale in timpul epidemiei de COVID-19, a declarat marti presedintele Emmanuel Macron, cu prilejul unei vizite la o fabrica de masti, transmite Reuters.Macron…

- Emmanuel Macron a anuntat marti ca statul francez rechizitioneaza "toate stocurile si productia de masti de protectie" pentru a le distribui personalului de ingrijire medicala si persoanelor contaminate cu coronavirus, relateaza AFP, Reuters si DPA. "Rechizitionam toate stocurile si productia…