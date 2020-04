Stiri pe aceeasi tema

- Franta se va confrunta anul acesta cu cea mai grava recesiune economica de dupa al II-lea Razboi Mondial, din cauza restrictiilor antiepidemice, anunta ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, potrivit Mediafax.Economia Frantei va avea in 2020 cea mai grava recesiune de dupa incheierea…

- Franta va inregistra in 2020 cea mai grava recesiune economica de la sfarsitul celui de Al Doilea Razboi Mondial, a declarat luni ministrul Economiei, Bruno Le Maire, cu prilejul unei audieri de catre Comisia pentru Afaceri Economice din Senat.

- Franta sustine lansarea unui fond european de salvare, ca raspuns la criza economica provocata de pandemia de coronavirus, care sa fie finantat prin emiterea de obligatiuni comune, dar care ar avea o durata limitata la cinci sau zece ani, a declarat miercuri ministrul francez al Economiei, Bruno Le…

- Emanuel Macron a anunțat un plan masiv de sprijinire a spitalelor, prime excepționale pentru personalul medical și ore suplimentare mai bine platite. Guvernul Franței a adoptat 25 de ordonanțe pentru protejarea economiei ca urmare a declararii starii de urgența sanitara.

- Comisia Europeana a aprobat sambata trei scheme de ajutor de stat ale Frantei pentru a atenua impactul economic al pandemiei de coronavirus (COVID-19), prin care se vor aloca 300 de miliarde de euro (323 miliarde de dolari) companiilor care se confrunta cu dificultati, transmit AFP si Reuters.Doua…

- Constructorii auto francezi PSA si Renault sunt indreptatiti sa beneficieze de toate masurile adoptate de Guvernul francez pentru a contracara impactul economic al pandemiei de coronavirus, a informat miercuri Ministerul francez al Economiei, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Cu prilejul unei…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a anuntat ca se va intalni miercuri cu sefii producatorilor auto Renault si PSA, pentru a discuta cum ar putea ajuta sectorul auto, dupa scaderea brusca a productiei, din cauza efectelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters. "Astazi…

- Huawei va construi prima sa fabrica europeana in Franta, unde vor fi create 500 de locuri de munca, a anuntat joi presedintele Liang Hua, in conditiile in care gigantul tehnologic incearca sa atenueze pe plan global temerile ca serviciile chineze de informatii utilizeaza echipamentele sale pentru a…