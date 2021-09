Stiri pe aceeasi tema

- Acuzata de Franța ca ”a înjunghiat-o pe la spate” torpilându-le „contractul secolului” cu submarinele destinate Australiei, Statele Unite ale Americii au încercat joi sa evite o criza deschisa cu Parisul, fara sa reușeasca sa-i linișteasca furie, scrie AFP.„Franța…

- Washingtonul si Parisul au avut contacte la nivel inalt inaintea anuntului despre incheierea noii aliante ''AUKUS'' 'intre SUA, Marea Britanie si Australia, a declarat joi un responsabil al Casei Albe, afirmatie contrazisa de Franta, unde anuntul despre noua alianta a provocat…

- ​Franța a negat joi ca a fost avertizata înainte de Statele Unite cu privire la o noua alianța între Washington, Canberra și Londra, care a facut ca Australia sa renunțe la contractul cu Franța și sî achiziționeze submarine cu propulsie nucleara folosind tehnologia americana, scrie…

- Uniunea Europeana 'nu a fost informata' despre pactul de securitate pentru zona indo-pacifica incheiat intre Statele Unite, Marea Britanie si Australia, si 'va analiza repercusiunile acestuia', au declarat joi doi dintre purtatorii de cuvant de la Bruxelles, transmite AFP. …

- Statele Unite, care incearca sa iși consolideze alianțe in toate direcțiile in fața Chinei, au anunțat miercuri, 15 septembrie, un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, cu Marea Britanie și Australia. „Prima initiativa majora a acestui nou pact numit AUKUS va fi livrarea unei flote de…

- Marea Britanie, SUA și Australia au anunțat un pact special de securitate pentru tehnologii avansate de aparare, in efortul de a contracara China, relateaza BBC, scrie Mediafax. Parteneriatul va permite Australiei sa construiasca submarine cu propulsie nucleara. Pactul, care va fi cunoscut…

- Statele Unite, care cauta sa îsi consolideze în toate directiile aliantele în fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate în zona indo-pacifica, incluzând livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza…

- Statele Unite, care cauta sa isi consolideze in toate directiile aliantele in fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, incluzand livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza AFP. Acest anunt…