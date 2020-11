Franţa e în prăpastie - A ÎNREGISTRAT cel mai mare număr de decese din 15 aprilie Autoritatile franceze din domeniul sanatatii au raportat marti 854 de decese legate de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cel mai mare numar incepand din 15 aprilie si dublu fata de cel de luni cand 416 bolnavi au murit, transmite Reuters. Bilantul total al deceselor in Franta se ridica acum la 38.289. Citește și: Scene fara precedent! Un polițist a fost taiat cu cuțitul, dupa ce i-a cerut unei persoane sa poarte masca de protecție Numarul noilor imbolnaviri in ultimele 24 de ore este de 36.330, mult sub recordul de 52.518 inregistrat luni. Cazurile de contagiere totalizeaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

