Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul francez a adoptat miercuri o lege care dubleaza perioada in care cetatenii straini pot fi tinuti in detentie in asteptarea deportarii de la 45 la 90 de zile, relateaza DPA, preluata de Agerpres. Legea a fost adoptata de Adunarea nationala cu 100 de voturi pentru si 25 impotriva,…

- Dupa ce a interzi folosirea telefoanelor mobile in interiorul masinilor, autoritatile franceze iau alta decizie in privinta dispozitivelor mobile si le interzic elevilor sa mai intre cu ele in scoli, transmite CNN. Legea vizeaza mai mule dispozitive mobile care au posibilitatea de a se conecta…

- Parlamentul francez a adoptat definitiv luni o lege care interzice telefoanele mobile in scoli si licee, promisiune pe care presedintele Emmanuel Macron a facut-o in timpul campaniei electorale si este criticata de opozitie ca fiind “cosmetica”, relateaza AFP, citata de agerpres. Deputatii majoritatii…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Franta sa plateasca 6,5 milioane de euro unui barbat care a ramas cu handicap grav dupa ce a fost arestat de agenti de securitate ai SNCF (compania nationala de cai ferate din Franta) si politisti in 2004, scrie agerpres.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Franta sa plateasca 6,5 milioane de euro unui barbat care a ramas cu handicap grav dupa ce a fost arestat de agenti de securitate ai SNCF (compania nationala de cai ferate din Franta) si politisti in 2004, relateaza AFP. Potrivit…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis joi ca Romania a comis mai multe incalcari ale drepturilor omului ca urmare a complicitatii sale in programul centrelor de detentie secrete ale CIA, releva un comunicat de presa al CEDO.Instanta europeana s-a pronuntat joi in cazul plangerii depuse…