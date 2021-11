Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din decembrie, a treia doza a vaccinului anti-Covid devine obligatorie in Franța pentru persoanele de 65 de ani și peste, pentru pastrarea certificatului verde, a anunțat marți președintele Emmanuel Macron. Franta va extinde campania de vaccinare cu doza booster impotriva COVID-19 la persoanele…

- Franța va extinde campania de vaccinare cu doza booster impotriva COVID-19 la persoanele de 50 de ani si peste, incepand din luna decembrie, a anunțat presedintele francez, Emmanuel Macron. Pentru persoanele de 65 de ani si peste, care au fost convocate deja pentru doza de supra-rapel (booster), aceasta…

- Franta va extinde campania de vaccinare cu doza booster impotriva COVID-19 la persoanele de 50 de ani si peste, incepand din luna decembrie, a declarat Macron intr-un discurs televizat, potrivit Agerpres.

- Incepand din decembrie, a treia doza a vaccinului anti-Covid devine obligatorie in Franta pentru persoanele de peste 65 de ani, pentru pastrarea certificatului verde, a anuntat marti presedintele Emmanuel Macron.

- Incepand din decembrie, a treia doza a vaccinului anti-Covid devine obligatorie in Franța pentru persoanele de 65 de ani și peste, pentru pastrarea certificatului verde, a anunțat marți președintele Emmanuel Macron.

- Olivier Veran, ministrul francez al Sanatatii, s-a vaccinat cu trei seruri anti-COVID, dupa ce, marti s-a imunizat cu doza booster, produsa de Pfizer, iar anterior a primit la prima doza serul de la AstraZeneca in februarie si un rapel cu vaccinul Moderna la inceputul lunii mai, informeaza Agerpres…

- Avand in vedere rata mare de noi infectari, tot mai multe guverne se gandesc sa impuna a treia doza de vaccin. In America, președintele Joe Biden a cerut adulților eligibili sa obțina o noua doza de rapel Covid-19. Biden a declarat ca va face in curand același lucru, in urma aprobarii acestei mișcari…

- Codul QR al lui Emmanuel Macron a fost publicat online pentru scurt timp intr-o scurgere de informatii. Persoanele care l-au publicat online au fost indentificate, dar in timpul in care a fost online, codul QR a fost salvat de multe persoane.Un tanar de 19 ani care dorea sa intre intr-un spital din…