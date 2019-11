Franţa: Doi poliţişti vor fi judecaţi pentru presupuse violenţe în cursul manifestaţiilor "vestelor galbene" la Paris Cazurile celor doi politisti care vor fi judecati de tribunalul corectional - tribunalul de prima instanta pentru cazuri penale - se refera la fapte petrecute in cursul manifestatiilor de l mai a.c., care au fost marcate de numeroase violente si abuzuri. Unul dintre cei doi este acuzat ca a lovit un participant la protest, scena fiind filmata si difuzata pe retelele sociale. Celalalt este acuzat ca a aruncat cu o piatra in manifestanti, scena fiind de asemenea filmata si difuzata pe internet. Amandoi politistii urmeaza sa raspunda pentru "violente exercitate in mod voluntar de o persoana… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Respingerea de catre Consiliul European a deschiderii negocierilor pentru Macedonia de Nord si Albania de aderare la Uniunea Europeana este o greseala istorica, sustine deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE). Europarlamentarul UDMR a votat, joi, la Strasbourg, Rezolutia Parlamentului European…

- Romania figureaza cu cele mai multe sesizari la OLAF Foto: ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/multimedia-library/photos/15-05-2018_en. România figureaza cu cele mai multe sesizari la OLAF RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (13 octombrie, ora 7:02) - Realizator: Cazurile…

- Politia franceza a folosit sambata gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestantii aflati pe strazi in doua zone separate din Paris, informeaza Agerpres, citand dpa si Reuters. Dupa ciocnirile cu demonstrantii ecologisti inregistrate in suburbiile capitalei franceze, fortele de ordine din sudul zonei…

- “Vestele galbene” au iesit in strada si in acest weekend in Franta, unde s-au semnalat din nou incidente si la Paris au fost retinute 106 persoane, potrivit news.ro.In capitala Frantei au fost mobilizati 7.500 de politisti pentru a mentine ordinea la manifestatiile si evenimentele prilejuite…

- Autoritatile franceze au anuntat desfasurarea unui dispozitiv de securitate impresionant sambata la Paris, cu ocazia unei noi mobilizari a "vestelor galbene", care coincide cu Zilele patrimoniului si marsul pentru clima, informeaza AFP. Ministerul de Interne si Prefectura politiei se tem de o recrudescenta…

- Protestele vestelor galbene au fost reluate sambata in mai multe orase din Franta. Cel putin 3 mii de oameni au iesit pe strazile orasului Montpellier, acolo unde a avut loc cea mai mare manifestatie.

- Viena a fost desemnata, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun oras pentru locuit, potrivit unui clasament publicat miercuri si realizat de "Economist Intelligence Unit", celula de cercetare si analiza afiliata saptamanalului englez The Economist.