Franța: Doi copii au suferit arsuri, după ce o țigară electronică ar fi luat foc Doi copii în vârsta de noua și doisprezece ani au fost raniți luni, în sud-vestul Franței, dupa ce automobilul în care se aflau a luat foc, cel mai probabil de la o țigara electronica aflata în geanta mamei lor, anunța jandarmeria, potrivit AFP.



Potrivit primelor elemente ale anchetei, o flacara a aparut din geanta de mâna a acestei femei care conducea în orașul Ortez. Ea a oprit imediat mașina, dar cei doi copii ai ei, așezați pe bancheta din spate, au fost suferit arsuri parțiale.



Fiul cel mai mare, ranit la picioare, brațe și fața, a fost…

