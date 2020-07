Stiri pe aceeasi tema

- Doi baieți de 3 și 10 ani, din orașul Grenoble, Franța, au reușit sa scape cu viața dupa ce s-au aruncat de la etajul trei al apartamentului in flacari și au fost prinși de trecatori, scrie NYPost, citat de libertatea.ro.

- Cel putin 3.000 de victime si 1.500 de agresori: o prima evaluare a gradului de pedocriminalitate in Biserica din Franta din 1950 a fost dezvaluita miercuri de o comisie independenta, care urmeaza sa isi continue activitatea pana in toamna anului 2021, relateaza AFP.''Este pentru prima data''…

- „Copilăria este inima tuturor vârstelor”, spunea Lucian Blaga. Dragi copii, mai mari sau mai mici, Vă doresc ca toate zilele să vă fie pline să râsete, să vă păstrați întotdeauna vie curiozitatea de a pune întrebări dar și răbdarea de a afla răspunsuri! Vă doresc ca bucuria creativității…

- In anul 1968 a aparut in China un virus respirator care a provocat o epidemie de gripa la Hong Kong. Este vorba de virusul A (H3N2) și s-a raspandit in intreaga lume, facand inconjurul planetei timp de un an...

- Angelina Friedman, care locuieste intr-un camin de batrani din nordul statului New York – astfel de centre au fost puternic afectate de pandemie -, a fost diagnosticata cu COVID-19 in luna martie, dar a reusit sa invinga boala, la fel cum a reuit sa invinga gripa spaniola și cancerul, a informat marti…

- Un barbat din Braila a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia, dar a scapat cu viata. Politia face verificari pentru a afla circumstantele in care s-a produs incidentul.Barbatul de 30 de ani ar fi alunecat de la fereastra apartamentului unde locuia, situat la etajul patru al unui bloc situat…