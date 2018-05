Franţa: Doi bărbaţi împuşcaţi mortal la Marsilia Pentru a doua oara in aceasta saptamana, Marsilia, oras in sud-estul Frantei, a fost scena unui episod violent sambata: doi barbati au fost ucisi cu focuri de arma, intr-o aparenta reglare de conturi, au informat surse judiciare, relateaza AFP. Cu putin inainte de ora 01:00 locala (23:00 GMT, vineri), un atacator cu cagula, inarmat cu o pusca, a patruns in incinta unei asociatii sportive din cartierul Estaque, nordul orasului, a declarat procurorul Marsiliei, Xavier Tarabeux, confirmand o informatie aparuta in cotidianul regional La Provence. Victimele sunt doi barbati cu varste in jur de 30 de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a doua oara in aceasta saptamana, Marsilia, oras in sud-estul Frantei, a fost scena unui episod violent sambata: doi barbati au fost ucisi cu focuri de arma, intr-o aparenta reglare de conturi, au informat surse judiciare, relateaza AFP, potrivit jurnalul.ro.

- Barbați impușcați mortal in Marsilia in ceea ce pare a fi o reglare de conturi, scrie presa franceza citand surse judiciare. Este al doilea incident de acest tip care are loc in doar o saptamana, scrie Agerpres. Victimele sunt doi barbati cu varste in jur de 30 de ani, iar modul de operare indica o…

- Pentru a doua oara in aceasta saptamana, Marsilia, oras in sud-estul Frantei, a fost scena unui episod violent sambata: doi barbati au fost ucisi cu focuri de arma, intr-o aparenta reglare de...

- Antena 3 S.A. utilizeaza fișiere de tip cookie pentru a va oferi o experiența cat mai placuta și personalizata pe www.antena3.ro. Iți aducem la cunoștința faptul ca ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificarile propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si…

- Arestul preventiv al unui barbat retinut sambata in gara Saint-Charles din Marsilia (sud-estul Frantei), asupra caruia se gasise material electric care ar putea fi utilizat la fabricarea unui dispozitiv exploziv, a fost prelungita cu 24 de ore duminica la amiaza, a indicat pentru AFP procurorul Xavier…

- Polițiștii au descins la noua adrese din Ramnicu Valcea in cadrul unei acțiuni care vizeaza destructurarea unui grup infracțional specializat in trafic de persoane, proxenetism, inșelaciune și fals informatic. Anchetatorii spun ca persoanele vizate au acționat nu doar in Romania, ci și in Italia și…

- (update 13:50) Toți oamenii care au fost luați ostatici de un barbat necunoscut intr-un supermarket din Franța au fost eliberați. Cel puțin o persoana a fost impușcata mortal. Un barbat inarmat a luat ostatici vineri mai multe persoane in interiorul unui supermarket din localitatea Trebes, de langa…

- Mai multi oameni au fost luati ostatici, vineri, intr-un supermarket din localitatea Trebes din sudul Frantei, fiind auzite si focuri de arma. Conform primelor informatii, barbatul care tine ostatici oamenii aflati in magazi...