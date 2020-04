Stiri pe aceeasi tema

- 222 dintre pacienții cu COVID-19 din țara noastra sunt in stare grava, iar 18 in stare critica, fiind la respirație artificiala. Informațiile au fost oferite de ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, in cadrul unei conferințe de presa.

- Autoritațile moldovenești vor relaxa treptat restricțiile impuse de starea de urgența, in dependența de evoluția cazurilor de imbolnavire cu Covid-19. Totuși, exista o mare posibilitate ca instituțiile de invațamant sa nu se mai deschida pana la 1 septembrie, a declarat președintele Igor Dodon, in cadrul…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat, in premiera, ca guvernul ia in calcul, redeschiderea școlilor la sfarșitul lunii mai, cel mai devreme, sau la inceputul lunii iunie, cel mai tarziu. Totuși, pentru ca anul școlar sa fie reluat este necesara ridicare starii de urgența, care expira pe 15…

- In Norvegia, unde epidemia provocata de noul coronavirus pare sub control, s-au redeschis luni cresele, fiind un prim pas spre o ridicare lenta si treptata a restrictiilor in regat, relateaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta redeschidere a creselor, care pune capat la cinci saptamani de semi-izolare…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Deva va ramane spital COVID, adica unitate medicala in care vor fi tratati pacientii infectati cu noul coronavirus, a declarat miercuri, la Deva, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, potrivit Agerpres.El a aratat ca unitatea de primiri urgente va stabili care…

- "Ne gandim, la nivelul ministerului, ca atunci cand spitalele de suport vor avea o capacitate, sa spunem, la jumatate, cazurile usoare si medii sau cele asimptomatice sa mearga catre domiciliu, dar printr-un punct tampon. Mentionam ca asteptam si momentul cand vom putea ca pe cei din carantina sa ii…

- Un turist din China, in varsta de 80 de ani, a murit intr-un spital din Paris sambata, din cauza infectiei cu coronavirus. Barbatul de 80 de ani venea din provincia chineza Hubei. El a ajuns pe 16 ianuarie in Franta si a fost plasat in carantina intr-un spital din Paris pe 25 ianuarie, conform BBC.…