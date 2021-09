Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a primit-o la Palatul Elysée pe Angela Merkel, cu zece zile înaintea alegerilor legislative germane prin care urmeaza sa fie desemnat succesorul cancelarului, la ultima lor cina, care marcheaza sfârsitul cuplului Macron-Merkel, relateaza Euronews…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, miercuri, ca forțele militare franceze au ucis militantul islamic Adnan Abu Walid al-Sahrawi, liderul Statului Islamic din Sahara de Nord, transmite Reuters. „Este un alt mare succes în lupta noastra împotriva gruparilor…

- ​Boxerul francez Tony Yoka (29 ani) si-a pastrat titlul de campion al Uniunii Europene la categoria grea, învingându-l prin KO în repriza a saptea pe croatul Petar Milas, în cadrul unei gale care a avut loc vineri seara pe un ring instalat pe terenul central al arenei de tenis…

- Franta a lansat miercuri un apel la dialog intre Alger si Rabat, in interesul ''stabilitatii'' regiunii Maghreb, dupa ce in ajun Algeria a anuntat ruperea relatiilor diplomatice cu Marocul vecin, informeaza agentia France Presse. ''Franta ramane, in mod natural, atasata de aprofundarea legaturilor…

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, se va deplasa miercuri la Paris pentru a 'informa' autoritatile franceze referitor la ultimele evolutii legate de NSO, societatea de securitate cibernetica israeliana al carei software Pegasus este suspectat ca ar fi fost utilizat inclusiv pentru…

- Cancelarul german, Angela Merkel, mizeaza in continuare pe „bunavointa” pacientilor si „publicitatea” in favoarea vaccinurilor și a anunțat marți ca Germania nu ”intentioneaza” sa impuna vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, potrivit France Presse, citata de Agerpres . „Nu cred ca putem castiga…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat, luni, intr-un discurs televizat catre națiunea franceza, ca epidemia de coronavirus este sub control dar ca se va introduce obligativitatea vaccinarii anti-COVID pentru anumite persoane. "Asa cum am procedat de la inceputul pandemiei, tin sa…

- Ministrul francez al apararii, Florence Parly, a asistat miercuri la testarea cu succes a distrugerii in zbor a unei mini-drone cu ajutorul unui laser, un sistem experimental care ar putea deveni operational din 2024, relateaza France Presse. Amenintarea reprezentata de drone 'se intensifica,…