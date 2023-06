Stiri pe aceeasi tema

- Politia franceza a arestat luni si marti 22 de membri ai unui grup infractional format din cetateni romani care escrocau turisti, mai ales in apropierea Turnului Eiffel, si a caror activitate genera castiguri de peste un milion de euro pe an, informeaza marti AFP. Suspectii au fost dusi in arest la…

- Victima avea 95 de ani si se afla pe o banca in apropierea copacului prabusit. Langa ea se afla stranepoata sa impreuna cu o fetita.In momentul in care copacul a inceput sa se incline, cele doua fetite au reusit sa se fereasca. Nu la fel si femeia, care a fost surprinsa sub greutatea copacului prabusit. Aceasta…

- Concediu 2023: destinațiile de vacanța cele mai cautate de catre romani, pentru vara acestui an Destinațiile de vacanța cele mai populare printre romani pentru aceasta vara sunt Italia, Spania și Grecia, potrivit unei analize publicate de o platforma online specializata in rezervarile de bilete de avion.…

- Poliția peruana antidrog a anuntat joi confiscarea a 58 de kilograme de cocaina, care urmau sa fie expediate in Belgia dintr-un port din nordul tarii, drogul fiind ambalat in pachete inscriptionate cu steagul nazist, informeaza AFP și Stiripesurse. Pulberea alba era repartizata in circa 50 de pachete,…

- Doi romani au furat aparatura dintr-un cabinet dentar din Franta. Poliția a reușit sa ii identifice si aresteze. Echipamentul a fost recuperat și returnat. Ei sunt banuiti a fi autorii altor doua jafuri la aceeasi firma, scrie Stiridiaspora. Dental Hitec, o societate specializata in echipamente de anestezie…

- Alain Robert, supranumit "Spidermanul francez", a escaladat miercuri o cladire cu 38 de etaje din Paris pentru a-si exprima sustinerea fata de protestatarii furiosi din cauza unei noi legi a pensiilor care va ridica varsta de pensionare a oamenilor din Franta, informeaza Reuters. In varsta de 60 de…

- Franța fierbe in continuare. Ciocniri violente, cu raniți, arestari, blocarea infrastructurii și incendieri au devenit la ordinea zilei. Acest lucru s-a intamplat și marți. Sute de mii de oameni au protestat din nou in Franta impotriva reformei pensiilor a presedintelui Emmanuel Macron, politia raportand…