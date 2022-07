Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 600 de pompieri, asistati de sase aeronave speciale, incercau miercuri sa aduca sub control doua incendii de vegetatie active in sud-vestul Frantei, care au mistuit deja peste 1.700 de hectare si au condus la evacuarea a mii de turisti, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele…

- Un sfert din teritoriul Frantei a fost plasat sub alerta de canicula, joi, fiind prognozate temperaturi maxime de pana la 40 de grade Celsius, valoare depasita deja in Spania, afectata la randul sau de vremea deosebit de calda si de mai multe incendii de vegetatie, informeaza AFP. Fii la curent…

- Incendii de padure violente au izbucnit in sudul Franței, in apropiere de Montpellier. Aproximativ 500 de pompieri au intervenit in acțiunile de lichidare a flacarilor, relateaza realitatea.net.

