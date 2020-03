Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemic a ajuns la 175 de morti in Franta si se inregistreaza in total 7.730 de cazuri, a anuntat marti seara Directia Generala de Sanatate de la Paris, anunța MEDIAFAX.Bilantul epidemiei de coronavirus este de 175 de morti in Franta si s-au inregistrat pana acum 7.730 de cazuri,…

- Bilantul epidemic a ajuns la 33 de morti in Franta, unde se inregistreaza 1.784 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile, iar presedintele Emmanuel Macron a indemnat Uniunea Europeana sa faca tot ce este "necesar" la nivel medical si economic, anunța MEDIAFAX.Jerome Salomon, directorul…

- Femeia din provincia chineza Hubei a ajuns pe 16 ianuarie in Franta. Ea a fost plasata in carantina intr-un spital din Paris pe 25 ianuarie, fiind suspecta de coronavirus, conform BBC. Ea a murit din cauza infectiei cu virusul ucigas pe 15 februarie. Decesul ei a fost confirmat de ministrul…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus a depasit 900, intr-o singura zi au pierzandu-si viata 97 de persoane, iar numarul persoanelor care s-au imbolnavit depașește 40.000 conform CNN....

- Numarul deceselor provocate de coronavirus creste pe fiecare zi si a ajuns la 305 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica alte 45 de decese, potrivit Agerpres. In ultimele 24 de ore s-a inregistrat si primul deces din afara Chinei, in Filipine, la un barbat…

- Mai multe variante de tratament sunt studiate in prezent pentru noul coronavirus aparut in China, contra caruia nicio terapie nu a fost inca dovedita, a indicat vineri un expert de la Institutul National de Sanatate si Cercetari Medicale (INSERM) din Franta, citat de AFP. ''Trei strategii se…

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat joi dimineața ca 170 persoane au decedat in urma epidemiei cu noul coronavirus, iar alte peste 1.700 de cazuri au fost confirmate, astfel ca numarul total a ajuns la 7.711.

- China a ridicat vineri la 25 de morti si 830 de cazuri bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus, a informat Comisia nationala pentru sanatate, scrie AFP preluat de agerpres.