Franţa: Deputaţii adoptă o lege controversată prelungind "certificatul sanitar" Deputatii francezi au dat în cursul noptii de miercuri spre joi o prima unda verde unui proiect de lege care deschide controversata posibilitate de a recurge la "certificatul sanitar" pâna la 31 iulie 2022, noteaza AFP, citat de Agerpres. "Certificatul sanitar" francez împotriva COVID-19 restrânge accesul la numeroase locuri publice, cum ar fi baruri, cafenele, cinematografe sau transporturi pe distante lungi. El se elibereaza persoanelor care sunt complet vaccinate ori au un recent test negativ.



