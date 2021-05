Franța: Deficitul bugetar crește către un nou record în 2021 Deficitul bugetului de stat din Franța va atinge un nou record în 2021 dupa cel din 2020, din cauza cheltuielilor masive pentru susținerea redresarii economiei slabita de epidemia Covid-19, potrivit AFP.

Deficitul bugetar este de așteptat sa ajunga la &"aproximativ 220 de miliarde de euro&" anul acesta, sau cu aproape 47 de miliarde mai mult decât ceea ce a fost bugetat în legea inițiala a finanțelor, a declarat sâmbata ministrului Olivier Dussopt pentru AFP.

Aceasta înrautațire cu peste 20% din deficitul estimat pentru 2021 este &"consecința masurilor de sprijin… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

