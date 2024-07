Ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, a anuntat joi ca 30.000 de politisti vor fi desfasurati in toata tara pentru a preveni producerea de incidente duminica seara, cand se vor anunta rezultatele unui tur al doilea cu miza foarte ridicata al alegerilor parlamentare, in contextul in care trei candidati au spus ca au fost victimele unor agresiuni in campanie, transmite Reuters. Turul al doilea va stabili daca partidul Adunarea Nationala (Rassemblement national, RN, extrema dreapta) isi va asigura pentru prima data o majoritate parlamentara si va forma viitorul guvern. Campania a fost marcata…