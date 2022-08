Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in ziua cu numarul 168 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Dupa atacul de marți al unei baze aeriene ruse aflata in spatele liniei frontului din Crimeea, ​presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si a intregii Europe libere a inceput…

- Un consilier din Moscova a fost condamnat la șapte ani de inchisoare pentru ca a criticat invazia Rusiei in Ucraina, potrivit Reuters. Alexei Gorinov, membru al consiliului districtului Krasnoselsky, a declarat in 15 martie, in cadrul unei ședințe a consiliului in care s-a discutat despre un concurs…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, a dat un interviu la bordul trenului cu care a parasit Kievul in care a vorbit despre situația in care se afla Ucraina și despre viitorul acestui conflict. Acesta a subliniat ca daca ucrainenii iși vor propune sa ”zdrobeasca Rusia” nu vor avea niciodata parte de…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron se declara pregatit sa calatoreasca la Moscova pentru discutii cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, insa in anumite conditii, transmite dpa, potrivit Agerpres . „Cred ca o calatorie in Rusia astazi necesita conditii prealabile, adica gesturi din partea presedintelui…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi, la Kiev, ca Franta va ajuta Romania sa asigure tranzitul cantitatilor uriase de cereale blocate in Ucraina, in lipsa unui cadru care sa le permita sa iasa prin Marea Neagra din cauza blocadei rusesti. „Vom continua turul de forta diplomatic impotriva…

- Liderii Germaniei, Frantei si Italiei sunt asteptati joi la Kiev sa isi exprime sprijinul pentru Ucraina, in timp ce aceasta lupta sa reziste unui atac necrutator din partea Rusiei, transmite Reuters. Organizarea vizitei cancelarului german Olaf Scholz, a presedintelui francez Emmanuel Macron si a prim-ministrului…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, nu este de acord cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care considera ca Rusia nu trebuie umilita la negocieri pentru pace. "Apelurile de a evita umilirea Rusiei nu pot decat sa umileasca Franta si orice alta tara care ar cere asta. Pentru ca Rusia…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron a facut declarații neașteptate cu privire la Rusia, avand in vedere contextul actual. Mai exact Macron susține ca este vital ca Rusia sa nu fie umilita pentru ca, atunci cand luptele inceteaza in Ucraina, sa poata fi gasita o solutie diplomatica, adaugand ca, in…