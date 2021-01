Franţa: Cunoscutul parc de distracţii Asterix îşi închide delfinariul Parcul Asterix din regiunea pariziana a anuntat luni inchiderea delfinariului sau, care gazduieste opt cetacee, inaintea dezbaterii unui proiect de lege impotriva abuzurilor comise asupra animalelor, informeaza AFP. Intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul sau, Delfinariul celebrului parc de distractii situat la nord de Paris, datand din 1989, indica faptul ca aceasta "decizie de inchidere se bazeaza pe dorinta de a se concentra asupra activitatii sale istorice de parc de distractii" . "Ne gandim la acest lucru de ani de zile. As spune chiar ca decizia a fost luata acum trei ani", a declarat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

