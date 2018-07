Stiri pe aceeasi tema

- FRANTA-CROATIA FINALA CM 2018. Kolinda Grabar-Kitarovic este un fan ca oricare altul. Ea si-a luat concediu fara plata pentru a asista la meciurile Croatiei de la Cupa Mondiala si a mers in Rusia calatorind cu curse de linie. Presedinta de 50 de ani a Croatiei a asistat deja la partidele din…

- "Cea mai interesanta Cupa Mondiala" din istorie – caracterizarea apartine presedintelui FIFA, Gianni Infantino - isi va trai in acest week-end ultimele episoade. Astazi, de la ora 17:00, la Sankt Petersburg, se va disputa "finala mica" intre Belgia si Anglia, iar maine, de la ora 18:00, pe marea…

- Franta si Croatia vor juca duminica seara, de la ora 18,00, ora Romaniei, finala Cupei Mondiale 2018. Doua aspecte importante, care se cunoșteau teoretic, ar putea atarna decisiv in balanța ultimului act de la Moscova. Croatia abordeaza meciul cu o risipa de energie mult mai mare decat a adversarei,…

- „Sambata și duminica, in Cetate, facem spectacol din cel mai spectaculos campionat al momentului. Finala mica și finala mare se joaca in stil mare și se vad, cel mai bine, in curtea unitații militare, pe cel mai mare ecran din oraș. Casa Fotbalului se deschide pentru tine și prietenii tai, iar cel mai…

- Fostul international german Philip Lahm, campion mondial in 2014, si modelul rus Natalia Vodianova vor aduce trofeul Cupei Mondiale din Rusia pe stadionul Lujniki, cu cateva minute inainte de fluierul de start al finalei dintre Franta si Croatia din 15 iulie, scrie agerpres.ro.

- Reprezentativa Croatiei a invins, miercuri, la Moscova, cu scorul de 2-1, dupa prelungiri, selectionata Angliei, si s-a calificat pentru prima oara in istoria sa in finala Cupei Mondiale. In finala, nationala Croatiei va evolua contra...

- Croatia s-a calificat, miercuri, in finala CM 2018, dupa ce au trecut, la Moscova, dupa prelungiri, de Anglia. Croatia – Franta se joaca, duminica, tot la Moscova, de la ora 18:00. Anglia a dominat startul de meci ;i a deschis scorul dupa doar 5 minute. Trippier a executat o lovitura libera de la 20…

- Croatia rescrie istoria! Miercuri seara, la Moscova, Modric, Rakitic si colegii lor au invins Anglia, scor 2-1, dupa prelungiri, si s-au calificat in prima finala de Cupa Mondiala din istorie. Mario Mandzukic a marcat golul decisiv, in minutul 110, si a facut posibila reeditarea...