- Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a denuntat luni o „frauda masiva, industriala si organizata cu bilete contrafacute” la finala Ligii Campionilor la fotbal, care a fost afectata de numeroase incidente sambata seara in jurul Stade de France din Paris, transmite AFP.

- Spaniolii de la cotidianul AS au prefațat duelul de pe Stade de France, jucand pe Play Station 5 partida dintre echipele lui Jurgen Klopp și Carlo Ancelotti. Liverpool - Real Madrid, finala Ligii Campionilor, e in acesta seara, de la ora 22:00, in direct pe Digi 1, Orange, Prima Sport și liveTEXT pe…

- Liverpool si Real Madrid joaca sambata pentru trofeul Ligii Campionilor. Meciul va avea loc de la ora 22.00, pe Stade de France, la Paris. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Liverpool și Real Madrid se intalnesc azi, de la 22:00, in finala Ligii Campionilor. Ultimul act se joaca la Paris, pe Stade de France, iar agențiile de pariuri s-au pregatit cu oferte impresionante. Așa cum era de așteptat, finala Liverpool - Real Madrid se bucura de atenție sporita din partea caselor…

- Thiago Alcantara s-a accidentat la coapsa dreapta in meciul caștigat de Liverpool cu Wolves, de duminica, și e incert pentru ultimul act al Ligii Campionilor, sambata, contra lui Real Madrid, la Paris. Ratarea titlului, la un singur punct de Manchester City, l-a motivat și mai mult pe Jurgen Klopp inaintea…

- Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Carlo Ancelotti, a asigurat joi ca s-a hotarat in privinta formulei de start din finala Ligii Campionilor, cu Liverpool, programata pe 28 mai la Paris, si a subliniat ca "nu exista frica", dar exista "ingrijorare" care va creste pe masura ce se apropie ziua…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, l-a convocat din nou joi pe ambasadorul Rusiei la Paris, dupa un tweet difuzat pe contul ambasadei, care a fost considerat "indecent", despre abuzurile comise de fortele ruse in localitatea ucraineana Bucea, de langa Kiev, potrivit AFP. "In fata comunicarii…

- Franta va primi 2.500 de refugiati ucraineni ajunsi in Republica Moldova, in cadrul unei operatiuni coordonate de Comisia Europeana, a anuntat vineri seara Gerald Darmanin, ministrul de Interne de la Paris, citat de cotidianul Le Figaro.