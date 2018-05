Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul a avut loc la o zi dupa ce Trump si-a anuntat decizia de a retrage SUA din acordul nuclear si de a impune din nou sanctiuni Iranului. De asemenea, parlamentarii au ars si o hartie cu acordul nuclear.Presedintele parlamentului, Ali Larijani, a declarat ca acordul inca poate…

- Acordul nuclear semnat cu Iranul in 2015 "nu este mort" in ciuda deciziei presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite, a declarat miercuri ministrul francez de externe, adaugand ca presedintele francez Emmanuel Macron il va contacta mai tarziu in cursul zilei pe omologul sau iranian…

- Franta, Marea Britanie si Germania intentioneaza sa mentina Acordul nuclear cu Iranul indiferent de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, anunta ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, citat de site-ul agentiei Reuters. - continua -

- Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de Externe, a declarat, sambata, ca actiunea militara desfasurata de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva Siriei a fost legitima, tinand cont de utilizarea armelor chimice de regimul condus de Bashar al-Assad, relateaza site-ul postului CNN.

- Mai multe rachete au lovit luni aeroportul militar de la Tayfur, din centrul Siriei, anunta agentia oficiala de presa siriana SANA. In acest moment nu este clar cine se afla in spatele atacului, insa agentia Damascului afirma ca “exista suspiciunea ca este vorba de un atac american”, a precizat sursa…

- Ministrul de Externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat, joi, ca Europa trebuie sa adopte un raspuns ferm la decizia presedintelui american Donald Trump de a impune tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat ca Iranul trebuie sa raspunda ingrijorarilor internationale privind programul de rachete balistice, sau risca impunerea unor noi sanctiuni, informeaza site-ul postului France 24.