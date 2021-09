Stiri pe aceeasi tema

- Franta va face gratuit accesul la contraceptie pentru femeile de pana in 25 de ani incepand cu 1 ianuarie, costul acestei masuri fiind de 21 de milioane de euro pe an, a anuntat joi ministrul Sanatatii, Olivier Veran, potrivit Reuters. Anuntul survine in contextul in care guvernul presedintelui…

- Franta a lansat aceasta campanie de vaccinare cu supra-rapel pentru persoanele cu varste de peste 80 de ani, cele imunodeprimate sau pentru alte persoane considerate cu un risc ridicat de a dezvolta o forma grava de COVID-19.,,Este nevoia sa treaca sase luni de la precedenta inoculare pentru a primi…

- Nu exista date suficiente pentru a recomanda utilizarea celei de-a treia doze a vaccinurilor anti-COVID-19, a anuntat Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) vineri, dupa ce doua tari importante din Uuniunea Europeana - Germania și Franța - au transmis ca vor administra doza 3 persoanelor vulnerabile,…

- Din 15 septembrie, personalul medical care nu se va vaccina, nu va mai putea lucra si nu va mai fi platit, a anuntat, luni, ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. "Incepand din 15 septembrie, daca lucrezi in domeniul sanitar si nu esti vaccinat, nu vei mai putea munci si nu vei mai…

- Franta risca o crestere puternica a contaminarilor cu peste 20.000 de noi cazuri de infectii pe zi la inceputul lunii august daca nu ia urgent masuri pentru a preveni revenirea epidemiei din cauza raspandirii variantei Delta, a avertizat ministrul francez al sanatatii, Olivier Veran, informeaza Agerpres…

- Franta risca o crestere puternica brusca a contaminarilor cu peste 20.000 de noi cazuri de infectii pe zi la inceputul lunii august daca nu ia urgent masuri pentru a preveni revenirea epidemiei din cauza raspandirii variantei Delta, a avertizat duminica ministrul francez al sanatatii, Olivier Veran,…

- Ministrul sanatatii francez Olivier Veran le-a cerut conationalilor lui sa se vaccineze impotriva COVID-19 in numar cat mai mare, avertizand ca spre finalul lunii iulie Franta s-ar putea indrepta catre un al patrulea val al epidemiei ca urmare a raspandirii variantei Delta a coronavirusului, transmite…

- Varianta Delta a noului coronavirus, detectata pentru prima data in India, reprezinta in prezent aproximativ 20% din totalul noilor infectari inregistrate in Franta, a anuntat marti ministrul Sanatatii din aceasta tara, Olivier Veran, pentru postul radiofonic France Info, informeaza Reuters.…