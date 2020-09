Franța crește capacitatea de testare. A ajuns la 13.000 de cazuri în 24 de ore Franta a inregistrat 13.215 noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore, nou record de la inceperea testarii pe scara larga in tara, si 123 de decese, potrivit informatiilor date publicitatii vineri de Directia de sanatate publica, relateaza AFP, preluat de Agerpres. Circa 3.626 de bolnavi de COVID-19 au fost spitalizati in ultimele sapte zile, […] The post Franța crește capacitatea de testare. A ajuns la 13.000 de cazuri in 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

