- Crescatorii de pasari din Franta vor trebuie sa isi tina pasarile inchise din cauza riscului „crescut” de gripa aviara in Franta metropolitana, ca urmare a inmultirii cazurilor in tarile vecine, se arata intr-un comunicat publicat vineri in Monitorul Oficial,informeaza Agerpres . Revizuirea gradului…

- Lista cu noile restricții care vor intra in vigoare de luni, 25 octombrie a aparut in Monitorul Oficial. Reamintim ca acestea vizeaza printre altele: interzicerea, pentru o perioada de 30 zile, circulației persoanelor in afara locuinței/gospodariei in intervalul orar 22:00-05:00 (cu anumite excepții);…

- Cresterea preturilor si livrarile limitate de ingrasaminte au majorat costurile pentru cultivatorii de cereale din Franta si i-ar putea determina pe unii dintre ei sa treaca de la porumb la culturi mai putin dependente de ingrasaminte in campania din primavara anului urmator, a anuntat miercuri organismul…

- Medicii americani afirma ca este posibil ca o persoana sa faca gripa și infecție cu Covid-19 in același timp, cu consecințe ingrijoratoare asupra sanatații. Diferit de aceeași perioada a anului trecut, iata ca, in Franța, in aceasta toamna au fost semnalate cazuri de gripa și infecție cu Covid-19 in…

- In aceasta situatie, pentru siguranta, navele aflate in rada exterioara trebuie sa stea cu motoarele pornite, evitand astfel intrarea in deriva.Totodata, vasele aflate la cheu trebuie sa isi intareasca legaturile cu tarmul, sa asigure om de veghe si trebuie sa stea in permanenta cu semnalele luminoase…

- Igor și Grichka Bogdanov și-au facut un renume in Franța cu ajutorul emisiunilor și lucrarilor științifice publicate. In ultimii ani, insa, gemenii au atras atenția prin look-ul lor neobișnuit, obținut in urma operațiilor estetice.