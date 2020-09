Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Stiintific pentru COVID-19 din Franta s-a pronuntat in favoarea scurtarii perioadei de carantina de la 14 zile la sapte zile, a anuntat marti ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, care a precizat ca o decizie in acest sens a Executivului de la Paris va fi anuntata vineri, relateaza…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca au loc discuții privind inceperea anului scolar cu prezenta fizica in clase de la 1 octombrie, iar pana atunci cursurile sa fie online. Nu s-au luat decizii clare, astfel ca inceputul anului școlar, preconizat a fi cel mai dificil de pana acum, este din nou bulversat…

- Peste 4.500 de noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in Franta in ultimele 24 de ore, conform datelor publicate duminica de serviciul de sanatate publica, releva AFP, citata de Agerpres. In total au fost diagnosticate pozitiv 4.897 de noi cazuri, comparativ cu 3.602 sambata. Procentajul de teste…

- Copiii trebuie sa se intoarca la scoala dupa vacanta de vara, au transmis consilieri principali din cadrul serviciilor medicale din Regatul Unit, care au avertizat totodata asupra riscurilor mult mai mari ale absentei de la cursuri in comparatie cu cele asociate COVID-19, relateaza duminica Reuters,…

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat luni, o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia. Guvernul spaniol spune ca numarul cazurilor crește odata cu inmultirea testelor. Romania…

- Guvernul de la Londra a ordonat revizuirea modului de calcul al datelor referitoare la decesele cauzate de noul coronavirus, dupa ce mai multi oameni de stiinta au sustinut ca autoritatea sanitara din Anglia (Public Health England – PHE), care gestioneaza epidemiile, prezinta rezultate distorsionate.…

- 29 de turisti din Romania și din Bulgaria au fost confirmati pozitiv cu COVID-19, dupa testele pe care le-au facut vineri, trecerea punctului de frontiera Kulata-Promachonas. In ciuda asigurarilor din urma cu o zi, Guvernul de la Atena a decis sa ceara, de saptamana viitoare, certificate COVID-19 la…

- Parinții din Anglia care nu reușesc sa-și trimita copiii inapoi la școala in septembrie se vor confrunta cu amenzi daca nu au un motiv intemeiat pentru a nu participa, a spus secretarul de educație, citat de The Guardian. Amenzile pentru absențe au fost suspendate in timpul blocajelor generate de pandemie.…