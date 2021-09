Stiri pe aceeasi tema

- Un deținut din Penitenciarul Giurgiu a fost gasit spanzurat in celula. Incidentul a fost inregistrat sambata dimineața, deținutul fiind gasit spanzurat in grupul sanitar al celulei. Ofițerul de presa al Penitenciarului Giurgiu transmite ca incidentul s-a petrecut sambata dimineața in jurul orei 05:45.…

- Din 15 septembrie, personalul medical care nu se va vaccina impotriva Covid-19 nu va mai putea lucra si nu va mai fi platit, a anuntat luni seara ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. The post Personalul medical din Franța care nu se vaccineaza anti-Covid nu va mai putea lucra si nu va mai…

- Canada nu-i mai primeste la granita pe turistii nevaccinati. Franta pregateste o lege care sa oblige personalul medical sa se vaccineze. In Rusia, vaccinarea nu este obligatorie, dar, daca esti functionar care lucreaza cu publicul, poti fi invitat sa-ti cauti un alt job daca nu esti vaccinat. In Romania…

Ministrul Sanatații: Personalul medical care nu este vaccinat se va testa din fonduri proprii Personalul medical care nu se vaccineaza se va testa din fonduri proprii, pentru a respecta, in felul acesta, dreptul…